Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada
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Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada

Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı.

03.07.2020 09:57 | Son Güncelleme: 03.07.2020 10:41

Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve ikili meydanın ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kadın sinir krizi geçirerek erkek arkadaşını darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında arkadaşına dakikalarca yumruk attı.İkili sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada

Kaynak: İHA

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