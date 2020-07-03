Kadının erkeğe meydan dayağı çekmesi kamerada Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı.

Üsküdar Sahil'de banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüdü ve ikili meydanın ortasında tekme tokat birbirine girdi. Kadın sinir krizi geçirerek erkek arkadaşını darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

Üsküdar,da geçtiğimiz günlerde sabah saatlerinde meydanda banklarda oturan bir kadın ve bir erkek arasında bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce meydanda ortasında birbirine girdiler. Kadın banklarda oturan erkeği yere yatırarak öldüresiye dövdü. Vatandaşların meraklı bakışları arasında arkadaşına dakikalarca yumruk attı.İkili sonrasında ise hiçbir şey olmamış gibi el ele yürüyerek oradan uzaklaştı. Yaşanan o anlarda saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

(Aykut Zor - Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA