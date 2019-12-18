Kadının ekonomiye katılımına 257 yıl var

18.12.2019 08:56 | Son Güncelleme: 18.12.2019 08:56

Dünya Ekonomik Forumu'nun Küresel Cinsiyet Uçurumu raporu kadın ve erkek arasındaki eşitsizliğin ancak 100 yıl sonra ortadan kalkabileceğini öngörüyor. Kadının ekonomik katılımının erkekle aynı düzeye gelmesi için gereken süre ise 257 yıl!