Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı...O anlar kamerada
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Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı...O anlar kamerada

Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı.

18.06.2020 01:01 | Son Güncelleme: 18.06.2020 01:25

Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı...O anlar kamerada

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta market alışverişine çıkan bir kadının araçtan inerken düşürdüğü cep telefonunu alan şahıs kayıplara karıştı.

Onikişubat ilçesi Süleyman Şah Mahallesi'nde yaşayan fabrika işçisi İlyas Yolcu, alışveriş için Karacaoğlan Mahallesi'ndeki bir markete geldi. Aracını park ettikten sonra önce kendisi sonra eşi araçtan inerek markete girdi. Alışverişlerini yaptıktan sonra cep telefonunun olmadığını fark eden Yolcu, iş yerinin güvenlik kamerasını inceledi.

Görüntülerde, eşinin elindeki cep telefonunun araçtan inerken yere düştüğünü ve kendilerinin markete girdiğini, o sırada yanındaki çocukla birlikte yürüyen kişinin önce telefonu fark etti, daha sonra geri dönerek yerdeki telefonu alıp yoluna devam ettiğini gördü.

Telefonunun maddi değerinin olmadığını ancak içindekilerin manevi açıdan değerli olduğunu söyleyen İlyas Yolcu, "Markete geldik ve aracımı park ettim. Eşimdeki telefon o anda yere düşmüş ve şahıs o sırada etrafı kontrol ederek telefonu yerden alıp gitmiş. Maalesef şahsın yanında da bir kız çocuğu var. Telefonumun bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

Kadının düşürdüğü telefonu alıp kayıplara karıştı...O anlar kamerada

Kaynak: İHA

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