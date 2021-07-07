Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
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Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi

Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar - Haberler | Güncel

ADANA'da alışveriş yapan Buse A.'nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D. (35), polis ekiplerince yakalandı.

ADANA'da alışveriş yapan Buse A.'nın (24) çantasındaki cüzdandan 400 TL'yi yankesicilik yöntemiyle çalan Abdurrahman D. (35), polis ekiplerince yakalandı. Olay güvenlik kamerasına yansırken, Abdurrahman D.'nin ifadesinde, "O parayla alkol alıp, eğlendim" dediği belirtildi. 

Merkez Seyhan ilçesi Çakmak Caddesi'nde 28 Haziran günü alışveriş yapmak için bir mağazaya giden Buse A. reyonları gezerken, arkasından yaklaşan kişi, elindeki poşette bulunan çantasındaki cüzdandan 400 TL'yi çaldı. Durumdan şüphelenen Buse A., bir süre sonra cüzdanını kontrol ettiğinde parasının yerinde olmadığını fark etti. Buse A.'nın peşinden koştuğu şüpheli, kaçtı. Yaşananlar, saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Buse A.'nın şikayeti üzerine çalışma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Abdurrahman D., olduğunu belirledi. Ekipler, Abdurrahman D.'yi Gülbahçesi Mahallesi'ndeki evinde yakaladı.'ALKOL ALIP, EĞLENDİM'Abdurrahman D., emniyetteki ilk ifadesinde, "Alkollüydüm. Kadını yürürken gördüm ve bir anlık gafletle peşinden gidip, çantasındaki parayı aldım. O parayla da alkol alıp, eğlendim" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Abdurrahman D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.


Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi
Kadının cüzdanından 400 TL çaldı; 'Parayla alkol alıp, eğlendim' dedi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Anıl Atar

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