Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Yakalanan zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandıAlınan bilgiye göre, Ergül Ünvar (59), merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaştı.
31.08.2020 10:34 | Son Güncelleme: 31.08.2020 10:39
Yakalanan zanlının Adli Tıp Birimine getirilmesi
Kadının cep telefonunu çaldığı öne sürülen zanlı tutuklandı
Alınan bilgiye göre, Ergül Ünvar (59), merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı'nda yürüdüğü sırada bir kişi arkasından yaklaştı.
Zanlı, kadının elindeki cep telefonunu çalarak kaçtı.
İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
Hırsızlıktan çok sayıda suç kaydı bulunduğu ve cezaevinden yaklaşık 4 ay önce tahliye edildiği öğrenilen Hüseyin A. (32), Hürriyet Mahallesi'ndeki evine düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kaynak: AA