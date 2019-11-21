Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı
Haberler » 3. Sayfa » Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı - Haber

Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı

Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandıAMASYA - Amasya'nın Merzifon ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu T.K. Asayiş Büro ekipleri tarafından yakalandı.

21.11.2019 18:43 | Son Güncelleme: 21.11.2019 18:44

Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı

AMASYA - Amasya'nın ilçesinde vatandaşın çantasını çalan Özbek uyruklu T.K. ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli T.K.'nın çantasını çaldığı vatandaşı uzun süre takip etmesi saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Harmanlar Mahallesi Dolu Sokak üzerinde esnaflık yapan İ.K., eşi ile birlikte yürüdüğü sırada, içinde tabancası, anahtarları ve kredi kartlarının bulunduğu çantası T.K tarafından zorla alındı. Mağdurun şikayeti üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları kamera araştırması neticesinde şüphelinin Özbek Uyruklu T.K. olduğunu belirledi.

Merzifon Asayiş Büro ekipleri kaçmaya çalışan T.K.'yı otogarda yakalayarak gözaltına aldı. İddiaları kabul eden şüphelinin çantayı attığı yeri göstermesiyle, çanta ve içindeki tabanca bulundu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli T.K. adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

Haber Videosu: Kadının çantasını çalan yabancı uyruklu gaspçı yakalandı
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.