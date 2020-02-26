Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı
Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.
26.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04
Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları
Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.
Kaynak: AA