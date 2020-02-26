: Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

26.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04

Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları

Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA

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