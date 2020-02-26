Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı
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Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları Zanlıların adliyeye sevki DENİZLİ - Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

26.02.2020 16:02 | Son Güncelleme: 26.02.2020 16:04
Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı

Yolda yürüyen kadının çantasını almaya çalışırken güvenlik kamerası kayıtları

Zanlıların adliyeye sevki - 'nin ilçesinde bir kadını bıçakla tehdit ederek çantasını gasbettiği belirlenen zanlı, iki arkadaşıyla birlikte gözaltına alındı.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: Kadının çantasını bıçak zoruyla gasp eden zanlı yakalandı
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