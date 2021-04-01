MERSİN Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalıp kaçması kamerada

Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalıp kaçması kameradaMERSİN'de kaldırımda yürüyen B.Ç. (37) isimli kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan M.C.İ. (22), zorla girdiği bir evin yatak odasında, yorgan altında saklanırken yakalandı.

Kaldırımda yürüyen kadının boynundaki kolyeyi çalıp kaçması kamerada

MERSİN'de kaldırımda yürüyen B.Ç. (37) isimli kadının boynundaki altın kolyesini kapkaç yöntemiyle çalıp kaçan M.C.İ. (22), zorla girdiği bir evin yatak odasında, yorgan altında saklanırken yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.İ., çıkarıldığı mahkemece, kapkaççılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı.

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Kuvai Milliye Caddesi'nde kaldırımda yürüyen B.Ç.'nin yanına yaklaşan bir kişi, kadının boynundaki altın kolyesini koparıp aldıktan sonra kaçtı. İhbar üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, kimliğini belirlediği M.C.İ.'nin bir apartmana girdiğini tespit etti. Apartmanda çalışma yapan ekipler, şüphelinin, N.K.'ye ait daireye zorla girdiğini belirledi. Eve baskın yapan ekipler, M.C.İ.'yi yatak odasında, yatakta yorgan altında saklanırken yakaladı. M.C.İ.'nin, çaldığı kolyeyi de apartmandaki posta kutusuna sakladığı öğrenildi. Gözaltına alınan M.C.İ. emniyete götürülürken, kolye ise sahibi B.Ç.'ye teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.C.İ., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına tekme atmaya çalıştı. Mahkemeye çıkarılan M.C.İ., kapkaççılık ve konut dokunulmazlığını ihlal suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı