KADININ BOYNUNDAKİ ALTIN KOLYEYİ KAPIP KAÇAN ŞÜPHELİYİ YUNUS TİMİ 4 DAKİKADA YAKALADI

DİYARBAKIR'da yolda yürüyen N.Ş. adlı kadının boynundaki 10 bin TL değerindeki altın kolyeyi koparıp alarak yaya olarak kaçan F.A., Yunus timi tarafından 4 dakikada yakalandı. Kolye sahibine teslim edilirken, F.A. tutuklandı.

Olay, 20 Şubat günü Kayapınar ilçesi Medya Mahallesi'nde meydana geldi. F.A., yolda yürüyen N.Ş.?nin boynundaki 10 bin TL'lik altın kolyeyi koparıp alarak kaçtı. F.A.'nın peşinden koşan N.Ş., bu sırada polise ihbarda bulundu. Bu sırada bölgede bulunan motosikletli Yunus timi, sokakların giriş ve çıkışını kapatıp, F.A.'yı 4 dakikada yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üst aramasında ele geçirilen kolye, sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YUNUSLARLA SUÇ ORANI YÜZDE 60 DÜŞTÜ

Yunus timinin 4 dakikada suçluyu yakalayıp gözaltına alması, emniyet istatistiklerine de yansıdı. Kent merkezinde önceki aylarda sık sık yaşanan ev, iş yeri ve otomobil hırsızlığı ile kapkaç olaylarında yüzde 60'lık düşüş yaşandığı belirtildi. Bu duruma, 7 gün 24 saat kentin ara sokakları dahil sürekli devriye yapan Yunus timlerinin ve şüphelileri durdurup Genel Bilgi Taraması (GBT) yapmasının etkili olduğu ifade edildi.