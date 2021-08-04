Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
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Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Adıyaman'da, sokak ortasında bir kadının boğazına sarılarak şiddet uygulayan şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

Adıyaman'da, sokak ortasında bir kadının boğazına sarılarak şiddet uygulayan şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

Edinilen bilgilere göre, Turgut Reis Mahallesi'nde yakını olduğu öğrenilen bir kadının kolunu tutarak kaldırımda ilerleyen M.A. isimli şahıs, sokak arasında elinden aniden kaçan kadını yakalayarak boğazına yapıştı. Her iki eliyle ismi öğrenilemeyen kadının boğazını sıkan şahsı fark eden vatandaşlar ile esnaflar duruma tepki göstererek kadını şahsın elinden aldı. Bu esnada yaşanılan kadına şiddet olayına dayanamayan vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine bildirdi. Sokak ortasında kadına şiddet uygulayan şahıs, iddiaya göre araya giren vatandaşlara küfürler savurdu. Bu esnada vatandaşlar, şahsa saldırmaya başladı. Kameraların saniye saniye kaydettiği olayda adeta çılgına dönen bazı vatandaşlar, araçların üzerinden atlayarak kadına şiddet uygulayan ve kendilerine küfür ettiği iddia edilen M.A.'ya saldırdı. Tekme tokat dövülen şahıs darp neticesi yaralandı. Öte yandan kameralara yansıyan olayda boğazı sıkılarak şiddete maruz kalan kadının da araya girerek kendisini kurtaran vatandaşlara tepki göstermesi ise dikkatlerden kaçmadı.

Yaralı şahıs, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı
Kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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