Kadının başına demir çubukla vurduğu iddiası

22.08.2019 17:22

Antalya'da bir kadının başına demir çubukla vurduğu öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

Konyaaltı Sahili'ne yüzmek için giden A.Y. ile S.Ü. arasında belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, A.Y'nin demir çubukla S.Ü'ye vurduğu öne sürüldü.

Şüpheli yanındaki iki çocuğunu da alarak sahilden uzaklaştı.

Yaralı kadın, çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA