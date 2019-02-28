Kadının Altınlarını Gasbeden Şüpheli Operasyonla Yakalandı

GAZİANTEP'te polisi, bir kadını gasbederek, 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp, kaçan M.G.'yi operasyonla yakalandı.

Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan bir kadının gasbedilmesi üzerine harekete geçti. Kadından 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp kaçan gapçının bölgedeki güvenlik kameralarından M.G. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonada gasbedilen altınlar da ele geçirildi. M.G. gözaltına alınırken, altınlar sahibine teslim edildi.

- Gaziantep

Kaynak: DHA