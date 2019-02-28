Kadının Altınlarını Gasbeden Şüpheli Operasyonla Yakalandı
GAZİANTEP'te polisi, bir kadını gasbederek, 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp, kaçan M.G.'yi operasyonla yakalandı.
GAZİANTEP'te polisi, bir kadını gasbederek, 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp, kaçan M.G.'yi operasyonla yakalandı.
Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, adı açıklanmayan bir kadının gasbedilmesi üzerine harekete geçti. Kadından 10 altın bilezik, 1 çift küpe, 2 yüzük ve 1 kolye alıp kaçan gapçının bölgedeki güvenlik kameralarından M.G. olduğu tespit edildi. Polis, şüpheliyi adresine düzenlenen operasyonla yakaladı. Operasyonada gasbedilen altınlar da ele geçirildi. M.G. gözaltına alınırken, altınlar sahibine teslim edildi.
Kaynak: DHA