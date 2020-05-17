Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı
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Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı

Adıyaman'da, cam silerken 4. kattan düşen kadının düşme anı kameralara yansıdı.

Kadının 4. kattan düşme anı kameralara yansıdı
17.05.2020 17:31 | Son Güncelleme: 17.05.2020 17:31

Adıyaman'da, cam silerken 4. kattan düşen kadının düşme anı kameralara yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Bahçelievler Mahallesi Fatih İlkokulu karşı sokağında ikamet eden 61 yaşındaki Fatma K., ikamet ettiği evinin penceresini sildiği esnada dengesini kaybederek 4. kattan aşağıya düşmüştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Fatma K., Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak burada tedavi altına alınmıştı.

Tedavi altında bulunan Fatma K'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, aynı zamanda kadının yere düşme anı da güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Güvenlik kamera kayıtlarına yansıyan Fatma K.'nin düşme anında, kadının ilk olarak zemin katta bulunan bir işletmenin sacdan yapılan gölgeliğine, daha sonra ise asfalt yola düştüğü görüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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