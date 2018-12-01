Kadını Zorla Otomobile Bindirmek İsteyen Şüphelileri, Polis Yakaladı

SİVAS'ta, E.P. adlı kadını cinsel içerikli mesajlar atarak taciz edip, zorla otomobile bindirmek isteyen şüpheliler, polisin takibiyle yakalandı.

Sivas'ta yaşayan E.P. isimli kadın, bazı kişilerin kendisini cinsel içerikli mesajlar atarak taciz ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı. Araştırma sürerken, şüphelilerin E.P.'yi buluşma amacı ile çağırması üzerine ekipler takibe geçti. Mevlana Mahallesi'ne otomobille gelen şüpheliler T.B. ve Y.E., buluştukları E.P.'yi kolundan tutarak zorla araca bindirmek istedi. Şüpheliler bu sırada otomobili hareket ettirdi. Kadın, ayaklarını yerden kaldırarak bir süre araçla birlikte gitti. Olay yerinde önceden tedbir alan polis ekipleri müdahale ederek aracı durdurdu. Araçtan indirilen şüpheliler, gözaltına alınarak ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

- Sivas