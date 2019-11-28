Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)
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Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDIGaziantep'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve polis tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.

28.11.2019 19:51 | Son Güncelleme: 28.11.2019 19:51
Kadını sokak ortasında tekme- tokat dövdü (4)

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

'te, eşi Büşra Ç.'yi sokak ortasında, kız çocuğunun gözleri önünde tekme tokat döven ve tarafından gözaltına alınmasının ardından 'Darp' suçlamasıyla adliyeye sevk edilen Emrah Ç., savcılık sorgusu sonrası nöbetçi mahkemeye çıkarıldı. Savunmasında polisteki ifadesini tekrarlayarak pişman olduğunu söyleyen Emrah Ç., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA
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