Kadını önce dövdü sonra intihara kalkıştıAvcılar önce kadını darp etti sonra balkondan atlamak istedi

- Kadını önce dövdü sonra intihara kalkıştı Avcılar önce kadını darp etti sonra balkondan atlamak istedi Avcılar'da Suriyeli bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı Irak uyruklu kadını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı.

- Kadını önce dövdü sonra intihara kalkıştı

Avcılar önce kadını darp etti sonra balkondan atlamak istedi

İSTANBUL - Avcılar'da Suriyeli bir şahıs, aynı evde birlikte yaşadığı Irak uyruklu kadını dövdükten sonra balkondan atlamaya çalıştı. Olay yerine gelen polis ekipleri eve girip, bıçaklı adamı gözaltına alırken, o anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

Olay, Avcılar Merkez Mahallesi'ndeki 5 katlı bir binanın en üst katında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, evden kadın çığlıkları geldiğini duyan komşular, polise ihbarda bulundu. Çığlıkların yükseldiği eve gelen polis ekipleri, içeri girmek istedi ancak kapı, açılmadı. Polisin geldiğini gören Hüseyin İbrahim isimli şahıs, balkona çıkıp intihara kalkıştı. Bunun üzerine polis ekipleri, itfaiyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bir yandan balkonun demir parmaklıklarında bacağını sarkan İbrahim'in atlama ihtimaline karşı hava yastığı açarken, bir yandan kapıyı açmaya başladı.

İtfaiye ekiplerinin kapıyı kırmasıyla içeri giren polis ekipleri, eli kan içinde kesici alet olan Suriye uyruklu Hüseyin İbrahim'i gözaltına aldı. İbrahim'in darp ettiği ve 3 çocuk annesi olduğu öğrenilen Irak uyruklu Sara Sami Al Nasran da kurtarılarak ambulansa teslim edildi.

Öte yandan Hüseyin İbrahim'in elindeki kesiğin ise, balkon camına yumruk atmasıyla oluştuğu belirlenirken, Al Nasran ise ifadesi alınmak üzere çocuklarıyla birlikte Avcılar Polis Merkezi Aile İçi Kadına Karşı Şiddet Büro Amirliği'ne götürüldü.

Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Medeni Topaloğlu