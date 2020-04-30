Kadını Güçlendirme Bursa Platformu söyleşileri online yapacak Her ay farklı bir üye firmada toplantılar düzenleyen Kadını Güçlendirme Bursa Platformu, covid-19 önlemleri nedeniyle toplantılarını online platforma taşıdı.

Her ay farklı bir üye firmada toplantılar düzenleyen Kadını Güçlendirme Bursa Platformu, covid-19 önlemleri nedeniyle toplantılarını online platforma taşıdı. Bu ayın konuğu Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Temsilcisi Meltem Aktürk olacak. Kaynak: Dunya.com