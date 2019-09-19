19.09.2019 15:53

Kadını elleri ve ağzını bantlayıp soyan şüpheli kiracısı çıktı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Naciye Başak'ı(73)evinde yemek yediği sırada ellerini ve ağzını ve ellerini koli bandı ile bağlayıp bir altın ve 2 bin lira parasını alan şüpheli karşı komşusu çıktı. Polisin yakaladığı Yusuf Y.(18), çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, 1 kşinin aranması sürüyor.

Çorlu'da 10 gün önce Hıdarağa Mahallesi Paypay Çeşme Sokak üzerinde oturan Naciye Başak, ikinci kattaki yemek yediği sırada evine giren kar maskeli iki kişi tarafından elleri koli bandı ile bağlanmış ve üzerindeki 2 bin lira para ve bir tam Cumhuriyet adet altını alınmıştı.

Olayı ardından Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından özel bir ekip kuruldu. Yaşlı kadının verdiği ifadeler doğrultusunda hareket eden polis ekipleri olayı gerçekleştiren kişinin Başak'ın evinin karşısında bulunan dairesini kiraya verdiği kişinin

oğlu Yusuf Y. ile birlikte hareket ettiği S.Y., olduğunu belirledi.

Polisin gözaltına aldığı Yusuf Y., götürüldüğü emniyette verdiği ifadede üzerine atılı suçlamayı kabul etmeyerek olayı S.Y.'nin yaptığını söyledi. Adliyeye sevk edilen Yusuf Y. çıkarıldığı mahkeme tarafından, 'irden fazla kişi ile nitelikli yağma suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Polis, olayı gerçekleştirdiği iddia edilen S.Y.'nin yakalanması çalışmasını sürdürüyor.

Kaynak: DHA