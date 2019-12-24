Kadını döven şahsa meydan dayağı
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Kadını döven şahsa meydan dayağı

Ümraniye'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı.

24.12.2019 13:45 | Son Güncelleme: 24.12.2019 13:46
Kadını döven şahsa meydan dayağı

'de sokak ortasında kadına tokat atan şahsa, olaya tanık olan vatandaş tarafından dayak atıldı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Ümraniye'de geçtiğimiz Kasım ayında yaşanan olayda, sokakta yürüyen bir kadının, yanında telefonla konuşan erkek tarafından önce saçı çekildi ardından art arda tokatlarına maruz kaldı. Olaya tanık olan bir vatandaş da şahsı yumrukladı. Yaşanan kavga çevredeki vatandaşların araya girmesiyle sonlandı.

Sokak ortasında kadını döven adamın vatandaştan yediği dayak güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde adam kadına tokatlar atıyor br vatandaş da kadını döven adama dayak atıyor.

(Metin Başar/İHA)

Kaynak: İHA

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: Kadını döven şahsa meydan dayağı
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