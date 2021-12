Kadını darbeden şüpheliyi öldüren polise müebbet hapis

HATAY'ın Kırıkhan ilçesinde dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y.'yi darp ettiği iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest kalan Vural İşler'in (32) dişlerini muşta ile kıran, çivili sopa ile vurup, kılıçla öldüren polis memuru Muhammed Şimşek (32), 'canavarca hisle kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Takdir indirimi de uygulayan mahkemenin ceza gerekçesinde; sanık Şimşek'in maktulü sırf öldürmüş olmak için öldürdüğünün anlaşıldığı belirtildi.

Olay, 21 Kasım 2018'de Kırıkhan'ın Ceylanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Vural İşler, dini nikahla birlikte yaşadığı S.Y.'ye çivili sopa ile şiddet uyguladığı iddiasıyla gözaltına alındı. İşler, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. İddiaya göre, polis memuru Muhammed Şimşek, şüphelinin serbest bırakılmasına sinirlenerek Vural İşler'in çalıştığı araç yıkıma dükkanına gitti. Burada İşler'e aracını yıkatan Şimşek, kiralık ev aradığını belirterek yardım istedi. Vural, kendisine yardımcı olabileceğini söyleyen İşler'in akşam saatlerinde otomobiliyle aldı. Araçla giderken kiralık ev için bir tanıdığını da arayan Vural İşler, eve başkalarının talip olduğunu, tutmamaları halinde yarın gidip bakabileceklerini söyledi.

"Eylemin canavarca bir his sevki işlenmesi başka, işleniş tarzının canavarca olması başka şeydir. Türk Ceza Kanunu'nda bu suç için hakaret değil, his itibarıyla güdü ağırlaştırıcı neden olarak benimsenmiştir. Sanığın, maktul Sanık Vural İşler'e yönelen tepkisi, öfkesi ve öldürme sebebi sadece ve sadece karısına uyguladığı şiddet haksız bir eylemdir. Bu haksız eylemin yarattığı öfke ve hiddet maktulü öldürme sebebi olarak karşımıza çıkmaktadır. Somut olayda yüzüne muşta ile vurulması veya çok sayıda darbe ile öldürülmesi, vücudunda kesikler oluşturması da TCK'nın 81'inci maddesi kapsamında kasten öldürme suçunu meydana getirmektedir. Bu durumda somut olayda canavarca his ile adam öldürme suçunun unsurlarını oluşturmadığı kanaatine varılmakla çoğunluğun kararına muhalif kalınmıştır."