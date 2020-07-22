Kadını cinsel saldırıdan kurtaran güvenlik görevlisi: Yapmam gerekeni yaptım
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kadını cinsel saldırıdan kurtaran güvenlik görevlisi: Yapmam gerekeni yaptım

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yürüyerek işten evine dönen D.G.'yi, kimliği belirsiz bir kişinin cinsel saldırısından kurtaran özel güvenlik görevlisi Ercan Y. (45), "Benim de kızım var, yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Kadını cinsel saldırıdan kurtaran güvenlik görevlisi: Yapmam gerekeni yaptım
22.07.2020 16:44 | Son Güncelleme: 22.07.2020 16:48

İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, yürüyerek işten evine dönen D.G.'yi, kimliği belirsiz bir kişinin cinsel saldırısından kurtaran özel güvenlik görevlisi Ercan Y. (45), "Benim de kızım var, yapmam gerekeni yaptım" dedi.

Önceki gün saat 07.10'da işten evine dönmek için yürüyen D.G.'nin yolu, 

Bahçelievler Mahallesi'ndeki Karşıyaka Çok Katlı Pazar Yeri yakınında eli bıçaklı kimliği belirsiz bir kişi tarafından kesildi. D.G.'yi pazar duvarının yanına çeken şüpheli, kadını yere yatırarak, cinsel istismar girişiminde bulundu. D.G.'nin, çığlıklarına Karşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olan Ercan Y., koştu. Güvenlik görevlisinin geldiğini gören saldırgan da kaçtı.İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Saldırganı engellemek istediği sırada elinden yaralanan D.G.'nin tedavisi olay yerinde yapılırken, polis olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Polis, 25-30 yaşlarında ve esmer olan, üzerinde kot pantolon ile siyah tişört bulunan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.SALDIRGAN, 'SEN İŞİNE BAK' DEMİŞKarşıyaka Belediyesi'nde güvenlik görevlisi olarak görev yapan Ercan Y., yaşananları şöyle anlattı: "Olay günü vardiyam bitmek üzereydi. Üzerime değiştirmek için soyunma odasına gittim. Burada, kedi sesi gibi bir ses duyunca, pencereden dışarı baktım ama bir şey göremedim. Geri dönerken, 'yardım edin' diye bağıran birinin çığlıklarını duydum. Pencereyi tekrar açtım ancak yine bir şey göremedim. Biraz daha aşağıya bakınca, bir adam olduğunu gördüm. Kadının arkasındaydı ve ensesinden bastırmıştı. Kadın, 'Yardım et ağabey' diye bağırdı. Bunun üzerine adama 'Kadını bırak' diye bağırdım. Saldırgan, 'Sen işine bak' diye karşılık verdi. Polisi arayacağımı söyleyince, kaçmaya başladı. Bu sırada kadın da 'polis' diye bağırarak, kaçmaya başladı. Kadının yanına gittiğimde, şoka girmiş bir şekilde oturuyordu. Sakin olmasını söyledim. Kendisini rahatsız eden kişinin kim olduğunu sorduğumda tanımadığını, işten evine dönerken yanına sessizce yaklaşıp, bıçağı boğazına dayayarak cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını söyledi. Ben de polise bildirdim."  'TEPKİSİZ KALAMAZDIM'

Yaşanan olaya tepkisiz kalmasının mümkün olmadığını belirten Ercan Y., "Pınar Güntekin haberlerini üzülerek, okudum. O şahıs, belki ben olmasaydım D.G.'ye cinsel istismarda bulunacak veya öldürecekti. Bu tarz olayların olmasını istemiyoruz. Güvenlik görevlisi olarak, insan olarak yapmam gerekeni yaptım. Benim de kızım var. Vatandaşlık görevimi yaptım ve içim çok rahat. Hiçbir şey olmamış gibi yapmaya vicdanım el vermedi. Eğer herkes sessiz kalırsa bu olayların önü alınmaz. Herkes sesini çıkarsın ki aramızdaki bu kişiler yok olup gitsinler" diye konuştu.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi 3. Sayfa
Kuyudaki su tahliye motorunu kontrol etmek isteyen talihsiz vatandaş feci şekilde can verdi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu Ekonomi
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor Ekonomi
Aydınlı vatandaş, ürettiği ejder meyvelerinin tanesini 15 ile 25 TL arasında satıyor
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı Ekonomi
Taşımacılık ve kargo sektöründe yeni uygulama 'gelal' başladı
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Dünya
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi 3. Sayfa
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Son dakika: Bayrampaşa'da bulunan spor kulübü sosyal tesislerinde iki grup arasında silahlı çatışma
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi
Pınar'ı katleden cani, 'İki pet şişe benzini neden aldın?' sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Pınar'ı katleden cani, "İki pet şişe benzini neden aldın?" sorusuyla köşeye sıkışıp her şeyi itiraf etti
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
90 yaşındaki Kemal Gülman 60 yaş küçük sevgilisiyle yakalandı
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına 'Mangal yapıyorum' demiş
Pınar'ın cansız bedenini yakan cani, dumanı soran komşularına "Mangal yapıyorum" demiş
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Üniversite öğrencisi Zeynep'i vahşice katleden sanık için istenen ceza belli oldu
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Pınar Gültekin'in Özgecan Aslan'ın öldürülmesine ilişkin yazdığı tweetler ortaya çıktı: Böyle şerefsizler asılmalı
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Asırlık lezzet çeçil peyniri geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediyor
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
Son Dakika: Cuma günü Ayasofya'da 700 ila 1000 kişi namaz kılacak
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Yeşim Salkım, Pınar Gültekin paylaşımından dolayı Murat Övüç'ü yerden yere vurdu
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Makatı kapalı olarak doğan ve bebek bezine mahkum olan 6 yaşındaki çocuğun annesi yardım istiyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mensur Işık Halife Hafter Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli
Magazin Ozan Güven Selçuk Yöntem Michael Jackson Mehmet Ali Erbil
Spor Okan Buruk Ünal Karaman Malcolm Thomas Tahir Karapınar İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Ula Muğla Erkek
Şu an buradasınız: Kadını cinsel saldırıdan kurtaran güvenlik görevlisi: Yapmam gerekeni yaptım - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.7.2020 16:54:26. #1.15#
title