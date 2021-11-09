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Kadını bıçaklayarak kaçtı, dağlık alanda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kadını bıçaklayarak kaçtı, dağlık alanda yakalandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kadını bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli şahıs, dağlık alanda yakalanacağını anlayınca elindeki balta ile intihara teşebbüs etti.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde tartıştığı kadını bıçakladıktan sonra kaçan şüpheli şahıs, dağlık alanda yakalanacağını anlayınca elindeki balta ile intihara teşebbüs etti. Ekipler tarafından ikna edilen şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Melikgazi ilçesinde meydana gelen olayda iddiaya göre E.Ş., tartıştığı kadını bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından kaçan E.Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, şahsı Beştepeler mevkiindeki dağlık alanda olduğunu tespit etti. Polis ekiplerini görünce kaçmaya başlayan E.Ş., elindeki balta ile intihara teşebbüs etti. Ekipler tarafından ikna edilen şüpheli şahıs gözaltına alındı. - KAYSERİ

Kadını bıçaklayarak kaçtı, dağlık alanda yakalandı

Kadını bıçaklayarak kaçtı, dağlık alanda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihara teşebbüs etti

Tartıştığı kadını bıçaklayıp kaçan şahıs, yakalanacağını anlayınca baltayla intihara teşebbüs etti

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