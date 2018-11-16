Kadını Bıçaklayan Sanığa 14 Yıl Hapis

Gaziantep'te ilişkisi olduğu öne sürülen kadını, bıçakladığı iddiasıyla yargılanan sanık, 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Cumali Akkartal ile avukatı katıldı.

Sanık Akkartal, bıçaklanan kadını tanıdığını ancak olay günü kendisiyle görüşmediğini belirterek, beraatini talep etti.

Cumhuriyet savcısı, sanığın müşteki G.K'yi, çıkan tartışmanın ardından boğazından, kasıklarından, karnından ve kollarından bıçakladığını ifade ederek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Akkartal'a "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 14 yıl hapis cezası verdi. Heyet, cezada indirim yapılmasına yer olmadığına hükmetti.