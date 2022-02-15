KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI - Haberler
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KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Eskişehir'de, Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatatrak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ESKİŞEHİR (DHA) - Eskişehir'de, Ş.T. adlı kadını gece evine girerken ağzını kapatatrak kaçırmaya çalıştığı iddiasıyla gözaltına alınan Turgut Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Elleri önden kelepçeli olarak adliyeye götürülen şüpheli Turgut Ö., tanınmamak için yüzünü kapüşonuyla kapatırken, gazetecilerin sorularını da yanıtsız bıraktı. Savcılık sorgusuna alınan ve suçlamaları kabul etmeyen şüpheli Turgut Ö.'nün, gece yarısından sonra eğlence mekanından çıkan Ş.T.'yi evine kadar yaklaşık 1 kilometre takip ettiği ortaya çıktı. Soruşturma sürüyor.

KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

KADINI AĞZINI KAPATARAK KAÇIRMAYA ÇALIŞTI, KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN YAKALANDI

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Eskişehir, Güncel, Haberler

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