Kadınhanı Belediyesinden koronavirüs önlemleri Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.

Konya'nın Kadınhanı ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte işlemleri yapıldı.

Belediye tarafından, olası bir salgına karşı alınan önlemler, ilçe genelinde uygulamaya başlandı.

Bu kapsamda, cadde, sokak ve iş merkezleriyle otogar, devlet kurumları, kahvehaneler ile spor salonları dezenfekte edildi.

Kaynak: AA