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Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

AA / Emrah Yaşar - Haberler | Güncel
Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

ODUNPAZARI, ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Odunpazarı İlçe Başkanlığı, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

İlçe Başkan Yardımcısı ve Siyasi ve Hukuki İşler Başkanı Avukat Halide Akay, düzenlediği basın toplantısında, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün, kadınların sorunlarının paylaşıldığı, maruz kaldığı kötü muamelelerin engellenebilmesi için çözüm yollarının arandığı ve tüm dünyada kadınlara uygulanan şiddete karşı farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından ilan edilen özel ve anlamlı bir gün olduğunu söyledi.

Akay, kadınların toplumun en değerli ve en vazgeçilmez varlıkları olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:

"Kadınların temel hak ve özgürlüklerinin kullanımını engelleyen, toplumsal kaynaklardan yararlanmalarını sınırlandıran, genel olarak toplumsal ve ekonomik gelişmeler üzerinde olumsuz etki yapan kadına yönelik şiddetle, çağdaş dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkin bir şekilde mücadele edilmektedir. 6284 sayılı yasa bu etkin mücadele yararlandığımız önemli yasalarımızdan birisidir. Ülkemizde kadına yönelik şiddete sıfır tolerans ilkesi ile çalışmalar çok geniş bir yelpazede kamu, sivil ve tüm tarafların kapsamlı iş birliği ve ortak çabalarıyla yürütülmektedir. Özellikle İçişleri Bakanlığımız tarafından şiddete maruz kalan kadınlarımızın güvenlik güçlerine kolayca ulaşabilmesi ve hızlı bir şekilde kendilerine yardım edilebilmesi amacıyla Kadın Destek Uygulaması (KADES), kadına karşı şiddetle mücadelede önemli bir yer tutmaktadır."

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AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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