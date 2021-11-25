Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Kadın ve Demokrasi Derneği (KADEM) Eskişehir Temsilciliği, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle basın açıklaması düzenledi.

KADEM Eskişehir Temsilcisi Hatice Kaya, dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, önceki yıllarda dernek olarak "Sen varsan şiddete yer yok", "Şiddete göz yumma", "Şiddete hakkın yok", "Cins var cins var" gibi kampanyalar düzenleyerek kadına yönelik şiddet sorununa dikkati çektiklerini, bu yıl ise "Sevgi ile şiddet yan yana gelmez" sloganıyla kamuoyuna seslendiklerini söyledi.

Kaya, KADEM'in bu yıl verdiği mesajın amacının, özellikle son yıllarda aşk, sevgili, eş gibi kelimeleri sık sık cinayet, şiddet, ölüm gibi kelimelerle bir araya getiren hastalıklı yaklaşımların önüne geçebilmek olduğunu ifade ederek, medyaya yansıyan acı olayların, özellikle şiddet mağdurlarının acıya katlanmak için çeşitli bahanelere sığındıklarını ortaya koyduğunu dile getirdi.

Sevginin, şiddet, cinayet, istismar ile yan yana gelemeyecek bir kavram olduğunu anlatan Kaya, şunları kaydetti:

"KADEM'in, şiddet türlerinin yer aldığı ilişkilere odaklanan kampanyası da bu gerçekten yola çıkılarak hazırlandı. 'Şiddetin bahanesi olmaz' sloganlı kampanyada, karşılıklı sevgi ile çıkılan yolda özellikle kadınların, şiddet türlerini ve 'geliyorum' diyen şiddetin öncüllerini fark etmeleri amaçlanıyor. Bazı tutum ve davranışların, yaklaşan bir şiddetin haber cisi olabileceğine ilişkin farkındalık oluşturulmak isteniyor. 'Sevgi ile şiddet yan yana gelmez, kendini kandırma' mesajıyla, şiddeti besleyen, sürekliliğini sağlayan davranışlar konusunda kadın, erkek herkeste bir farkındalık oluşturulması hedefleniyor."

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

AA / Emrah Yaşar - Son Dakika Haberleri

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