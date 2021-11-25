DENİZLİ (AA) - AK Parti Kırıkkale Kadın Kolları Başkanlığınca, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

AK Parti Kadın Kolları Başkanı Özden Temoçin, parti binasında düzenlediği basın toplantısında, kadına yönelik şiddetin dünyada bir sorun olduğunu söyledi.

AK Parti olarak kuruldukları ilk günden itibaren kadına yönelik şiddetle mücadelede reform niteliğinde adımlar attıklarını aktaran Temoçin, şöyle konuştu:

"2004 yılında Anayasa'da pozitif ayrımcılık ilkesini getirdik. Töre cinayetleri faillerine en yüksek cezaları getirdik. Medeni Kanun ve İş Kanunu'nda yaptığımız düzenlemelerle kadını güçlendiren politikalar ve uygulamalarla yolumuza devam ettik. ŞÖNİM, KADES, elektronik kelepçe, 183 çağrı hattı, eğitim ve eylem planlarıyla kadına yönelik şiddetle mücadelemiz devam ediyor. Bizim medeniyetimiz, kadın, erkek, çocuk, her bir insana ve tüm yaratılmışlara muhabbeti, sevgiyi esas alan bir medeniyettir."

Temoçin, AK Parti teşkilatları olarak tek bir kadına yönelik şiddete daha tahammüllerinin olmadığını belirterek, başta PKK olmak üzere tüm terör örgütlerinin kadınlara ve çocuklara yaptığı her türlü şiddetle kararlılıkla mücadele edeceklerini dile getirdi.

Basın toplantısına, AK Parti Kırıkkale İl Başkanı Mustafa Kaplan ve partililer katıldı.