"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü"

26.11.2019 13:42 | Son Güncelleme: 26.11.2019 13:58

Diyarbakır'da Hizmet-İş Sendikası üyeleri, Dünya Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın açıklaması yaptı.

Hizmet-İş Kadın Komitesi Başkanı Neslihan Hatun Özcan, yaptığı açıklamada, kadınların dik duruştan vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Milli Mücadelede dönemindeki düşmana meydan okuyan kadın kahramanları hatırlatan Özcan, şunları kaydetti:

"Tüm dünyada ataerkil yönetim yapıları, kültürel cinsiyetçi yaklaşımlar, kadınlar ile erkekler arasında çatışmaları daha da artırmaktadır. Kadınlar sanılanın aksine güçsüz ve muhtaç değil, erkekler kadar çalışma hayatına ve toplumsal yapıya katkı sağlamaktadır. Bizler, kadınlar olarak kararlı yürüyüşümüzden her ne olursa olsun vazgeçmeyeceğiz. Bizim kültürümüzde kadınlar o kadar yüceltilmiştir ki, cennet ayakları altına serilerek ödüllendirilmiştir.? Kadın toplumun duruşudur, özetidir. Sessiz çığlıklarımızı, tek ses olarak dünyanın her yerinde kadın şiddetine 'Dur' diye haykıran güçlü bir sese dönüştürelim. Ailemizin baş tacı kadınlarımız için şiddete 'hayır' diyoruz."

Kaynak: AA