Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce (AÇSH)"Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele" günü etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda AÇSH görevlileri tarafından kadınlara yönelik yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verildi.

Vali Yardımcısı Ali Yılmaz, programda yaptığı konuşmada, şiddet ne türlü olursa olsun karşı olduklarını söyledi.

Kadınların toplumdaki önemini anlatan Yılmaz,"Bizim medeniyetimiz ve inanç değerlerimizde şiddetin yeri yok. Kadına yönelik şiddet asla mazur gösterilemez. Şiddet, ne biçimde olursa olsun kadınların hayatına korku ve güvensizliği sokmakta, temel hak ve özgürlüklerini kullanmalarını engellemektedir. Özellikle aile içi şiddet, yaygınlığı tam olarak bilinemeyen, aile mahremiyetinin bir unsuru olarak görülerek gizlenen, bu sebeple de mücadele edilmesi ve önlenmesi güç bir olgu olarak karşımıza çıkmaktadır." diye konuştu.

AÇSH Müdürü Hasan Bilici, yaptığı konuşmada, 2013 yılından bu yana toplamda 7 bin 132 kadına eğitim verildiğini belirtti.



Çalışmalar hakkında bilgi veren Bilici, "25 Kasım'lar ve geriye kalan her gün bizim için Kadınlara Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü. Biz kadına yönelik şiddetin ve şiddetin her türlüsünün karşısında duruyoruz. Kadına şiddet insanlığa ihanettir diyor ve kadına yönelik şiddetle var gücümüzle savaşıyoruz. Çünkü kadının gücüne, yüceliğine ve eğer fırsat verilirse gerçekleştirebileceği hayallerine inanıyoruz." dedi.