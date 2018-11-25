Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü

Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de AK Parti İl Kadın Kolları tarafından "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü" dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

Adana'da, AK Parti İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen organizasyonla kadınlar Mustafa Kemal Paşa Bulvarı ASKİ kavşağında bir araya geldi.

Buradan yürüyüşe geçen kadınlar ellerinde, "haddini aşan öfkeye yenik düşme", "kadın güçlenirse toplum güçlenir" ve "sevgi şifadır" yazılı dövizler taşıdı.

Kadınların yürüyüşüne AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni ve ilçe teşkilatları da destek verdi.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Sevil Can, partisinin il binası önünde son bulan yürüyüşün ardından yaptığı açıklamada, Türkiye'de ve dünyada kadınların, yıllardır sürdürdükleri çeşitli mücadelelerle kadına ve insana yakışır, hak ve adalet talepleriyle büyük kazanımlar elde ettiğini belirtti.

Türkiye'nin, kadınların yaşadığı sorunlarla ilgili çeşitli hukuki düzenlemelerle yıllardır tüm kadınların yanında olduğunu ifade ede Can, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlamak adına hem uluslararası düzeyde kabul edilen anlaşmalara imza atmış hem de kendi mevzuatında köklü değişiklikler yapmıştır. İş Yasası'ndan, Ceza Yasası'na kadar kadını örseleyen birçok unsur mevzuattan çıkartılmıştır. Birleşmiş Milletler, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündemi'nde dünyanın 49 ülkesinde kadınları aile içi şiddete karşı koruyan bir yasal düzenlemenin olmadığına dikkat çekilirken, AK Parti döneminde, Türkiye'de ilk kez 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi' yasası mecliste kabul edilmiştir. AK Parti kurulduğu günden itibaren, kadınların ekonomi, siyaset, bilim ve eğitimde güçlendirilmesi misyonuyla atılan her adımda kadınların iş ve aile hayatlarını dengeleyebilmeleri adına kolaylaştırıcı düzenlemeler getirilmiş ve her alanda kadınların varlığının normalleştirilmesi için çalışmalar yapılmıştır."

AK Parti İl Başkanı Fikret Yeni de kadına şiddet uygulayan kişinin inançsal olarak bir zafiyeti olduğunu ve bunun evrensel olarak da bir insanlık suçu olduğunu söyledi.

Daha sonra Yeni, konuşmasında dikkat çektiği sözleri hazırlanan panoya turuncu kalemle yazıp imzaladı.

İl Kadın Kolları Başkanı Can ise turuncu boyayla el izini panoya işledi.

Osmaniye

Osmaniye'de AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar, ellerinde döviz ve pankartlarla Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüdü.

AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Meryem İci, yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin dünyanın her yerinde aynı biçimde tezahür ettiğini ve aile içi şiddetin en yaygın şiddet biçimi olmaya devam ettiğini söyledi.

Kadına yönelik şiddetin her zaman karşısında olduklarını vurgulayan İci, "AK kadınlar olarak, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu dün olduğu gibi bugün de dile getirmekten vazgeçmiyor, ekonomik ya da kültürel hiçbir gerekçenin ardına sığınılmasına müsaade etmeden kadına yönelik her türlü şiddete karşı turuncu çizgimizi çekiyoruz." ifadesini kullandı.

Yürüyüşe, AK Parti Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya da katıldı.

Mersin

Mersin'in Erdemli ilçesinde de 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele ve Dayanışma Günü dolayısıyla yürüyüş düzenlendi.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları tarafından düzenlenen yürüyüşe katılan kadınlar ellerinde dövizlerle, AK Parti Erdemli ilçe binası önünden 1. Plaj Yolu'ndan Erdemli Öğretmenevi'ne kadar sürdü.

AK Parti Mersin İl Kadın Kolları Başkanı Aysel Mavioğlu, burada yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu, dün olduğu gibi bugün de dile getirdiklerini söyledi.

Hatay

Hatay'da da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Uluslararası Dayanışma Günü dolayısıyla AK Parti Hatay İl Kadın Kolları üyeleri tarafından yürüyüş düzenlendi.

Antakya ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda toplanan kadınlar ellerindeki dövizler ve taktıkları turuncu kurdelelerle yürürken, kadına yönelik şiddetin her türlüsüne "dur" demek için de turuncu çizgi çekti.

AK Parti Antakya Kadın Kolları İlçe Başkanı Sabriye Güçlü, AK Parti Hatay il Başkanlığı önünde son bulan yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada, kadına yönelik şiddetin bir insan hakkı ihlali olduğunu belirtti.

Yürüyüşe, AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Çelik Özgürsoy ve AK Parti Hatay İl Başkanı İbrahim Güler de katıldı.