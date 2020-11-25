Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

25.11.2020 14:03 | Son Güncelleme: 25.11.2020 14:38

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin'in konuşması - Kilis AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin de dünyadaki hiçbir kazanımın bir kadının yaşam hakkından değerli olmayacağını dile getirdi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde toplanan kadınlar

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin'in konuşması - Kilis

AK Parti Kilis Kadın Kolları Başkanı Gönül Öztin de dünyadaki hiçbir kazanımın bir kadının yaşam hakkından değerli olmayacağını dile getirdi.

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Her zaman şiddete karşı durduklarını aktaran Öztin, kadına yapılan şiddetin cahillik olduğunu kaydetti.

Öztin, hükümet olarak şiddeti durdurmaya yönelik yoğun çaba gösterdiklerini ifade ederek, "Ülkemizde terör örgütü PKK'nın ve onun siyasi uzantılarının ağlattığı, evladını elinden alıp hayattan kopardığı ve dünyanın en büyük işkencesini yaşattığı Diyarbakırlı, Şırnaklı gözü yaşlı anneler, onurlu direnişleriyle alçaklarla mücadelede bizlere örnek olan eli öpülesi analarımız... Onlar şiddetin kimlerden ve nasıl geldiğinin en yakın şahitleri olarak aramızda duruyorlar. Onların da acılarının dinmesi için çalışıyoruz çabalıyoruz." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, AK Parti İl Başkanı Murat Karataş ve parti üyeleri de katıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü
Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Uluslararası Dayanışma Günü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cebrail Caymaz

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