KARAMAN (Habermetre) - - Karaman İli 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı için tıklayınız. - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

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