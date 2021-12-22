Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı - Haberler
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı
Habermetre - Haberler | Toplum

-Karaman İli 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı için tıklayınız. -Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

KARAMAN (Habermetre) - - Karaman İli 2022-2025 Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı için tıklayınız. - Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı sayfasına ulaşmak için tıklayınız.

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