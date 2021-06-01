Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının ikincisi düzenlendi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı ve İl Eylem Planı kapsamında Muğla Valisi Orhan Tavlı başkanlığında ilçe koordinasyon ve değerlendirme toplantılarının ikincisi düzenlendi.

Akyaka'da düzenlenen toplantıların sabah oturumunda Fethiye ve Seydikemer ilçelerine ait veriler değerlendirildi. Fethiye'de bulunan Sağlıklı Hayat Merkezi çalışmaları, diğer paydaş kurumlarla uygulamada karşılaşılan sorunlar ile birlikte mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin konular ele alındı. Toplantının öğlen oturumunda Bodrum ilçesine ait ilçe bazlı sayısal veriler değerlendirilirken mağdur ve şiddet uygulayana ilişkin profil belirleme, uygulamada karşılaşılan sorunların tespiti ve çözüm önerileri ve iyi uygulama örnekleri ele alındı. Toplantıda, aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede noktasında, hem şiddet mağduruyla hem de şiddet uygulayana ilişkin tedbirlerin, etkin bir şekilde kurum ve kuruluşlar tarafından uygulanması gerektiği vurgulandı. - MUĞLA

Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Nikos Dendias Meral Akşener Mustafa Varank Devlet Bahçeli
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Cristiano Şenol Güneş Ergin Ataman Merih Demiral Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 12:16:01. #1.16#

title