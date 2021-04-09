Kadına yönelik şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına Kilis protokolü de katıldı.

Kilis Valisi Recep Soytürk başkanlığında Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele koordinasyon, izleme ve değerlendirme toplantısına Kilis protokolü de katıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla video konferans üzerinden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme toplantısına Kilis protokolü de katıldı.

Toplantıya Vali Recep Soytürk'ün yanında Kilis Belediye Başkanı Servet Ramazan, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ersin Aslan, İl Emniyet Müdür Vekili Ahmet Güngör, 7 Aralık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Karacoşkun,İl Emniyet Müdür Vekili İl Sağlık Müdürü Dr. Mahmut Arık, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Akkurt kurul üyeleri katıldı.

Vali Soytürk, yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Zehra Zümrüt Selçuk'un koordinasyonunda 81 il Valisinin katılımıyla video konferans üzerinden Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele, Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sıfır tolerans" dedi. - KİLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı