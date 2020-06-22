'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' aylık olağan toplantısı yapıldı
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'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' aylık olağan toplantısı yapıldı

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu'nun aylık olağan toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu.

'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu' aylık olağan toplantısı yapıldı
22.06.2020 14:41 | Son Güncelleme: 22.06.2020 14:45

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 'Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu'nun aylık olağan toplantısını gerçekleştirdiğini duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021) çerçevesinde bakanlık koordinasyonundaki toplantıya Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri katıldı. Koordinasyon planında yer alan tedbirlerin izlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin salgın sürecinde alınan tedbirler ve iyi uygulamalar ile plan kapsamında sorumlu kurumlarca kaydedilen ilerlemelerle ilgili bilgi paylaşımı gerçekleştirildi. Toplantıda, normalleşme döneminde alınması gereken tedbirler de değerlendirildi.  


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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