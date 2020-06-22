"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" toplantısı yapıldı
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"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" toplantısı yapıldı

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

22.06.2020 13:15 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:18

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, Adalet, İçişleri, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlıkları ile Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerinin katılımıyla "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Teknik Kurulu" aylık olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı Teknik Kurulu'nun haziran ayı toplantısı, Bakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü başkanlığında video konferans yöntemiyle yapıldı.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı (2020-2021) çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlık koordinasyonundaki toplantıya Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığı yetkilileri katıldı.

Koordinasyon Planı'nda yer alan tedbirlerin izlenmesi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaların değerlendirilmesi amacıyla yapılan toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadeleye ilişkin salgın sürecinde alınan tedbirler ve iyi uygulamalar ile koordinasyon planı kapsamında sorumlu kurumlarca kaydedilen ilerlemelere ilişkin bilgi paylaşımında bulunuldu.

Toplantıda, yeni normalleşme döneminde alınması gereken tedbirler de görüşüldü.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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