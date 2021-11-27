KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON, İZLEME ve DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından 1999 yılında ilan edilen 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık başkanlığında video konferans yoluyla Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen toplantıda Sayın İçişleri Bakanımız ile Sayın Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız, "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" doğrultusunda koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi kapsamında ülkemiz genelinde yapılan çalışmalar, bu doğrultuda alınacak ilave tedbirler hususunda hitapta bulundu.

Videokonferansın ardından Valilik toplantı salonundaki Koordinasyon Toplantısı Valimiz Ali Hamza Pehlivan başkanlığında, Belediye Başkan V. İhsan Gören, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan, Vali Yardımcısı Ali Erdoğan, İl Emniyet Müdürü Cemal Dalman, İl Jandarma Komutanı Albay Murat Bozkurt, Cumhuriyet Savcısı Emre Bekmezci, Hakim Vildan Bakırcı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nezir Tatar, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Özdemir, İl Sağlık Müdür V. Dr. Naci Uğur ve STK temsilcilerinin katılımlarıyla devam etti.

Farkındalık oluşturmak adına katılımcıların turuncu maske taktığı toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede Ulusal Eylem Planı doğrultusunda Şırnak İl Eylem Planının da hazırlanarak uygulamaya konulduğunu ve bu konudaki çalışmaların etkin bir şekilde devam ettirildiğini belirten Vali Pehlivan, bu kapsamda İçişleri Bakanlığımızın genelgeleri doğrultusunda İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Büro Amirliklerinin hizmet sunmaya devam ettiğini ifade etti.

Aynı şekilde Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde Kadın Destek Birimleri ve Şiddet Önleme ve İzleme Merkezinin de (ŞÖNİM) hizmet sunmaya devam ettiğinin bilgisini veren Vali Pehlivan, kadına yönelik şiddetin insan hakkı ihlali olduğunu söyledi ve asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

Kadına yönelik şiddette adli, hukuki, idari, toplumsal, sosyo-psikolojik bütün boyutlarıyla mücadele gerektiğini aktaran Vali Pehlivan, eğitim ve bilinçlendirme faaliyetlerinin kesintisiz bir şekilde sürdürülmesi gerektiğinin altını çizdi.

Vali Pehlivan,

"Kadına Yönelik Şiddet konusunda temel, nihai ve en ideal hedef sıfırlanmasıdır. Bunun sağlanması için kamu kurumları, sivil toplum teşkilatları ve toplumumuzun bütün kesimlerinin iş birliği ve koordinasyon içinde gayret sarf etmesi gerekmektedir. " diye konuştu.

İlgili kurum yetkililerinin kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında İlimizde yürütülen faaliyetlere ilişkin bilgilendirme sunumu gerçekleştirdiği toplantıda, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı kapsamında; kolluk birimlerinin görev ve sorumluluğunda olan konularda mevzuatta verilen görev ve sorumlulukların gecikmeksizin uygulanması, alınan tedbirlerde etkinliğin ve kurumsal kapasitenin artırılması, koordinasyon ve iş birliğinin geliştirilmesi; ayrıca toplumsal farkındalığın artırılması, şiddet mağdurunun yaşamsal, fiziksel ve ruhsal vücut bütünlüğünün her şart altında korunması ve şiddetin önlenmesi konularında yayınlanan İçişleri Bakanlığı Genelgeleri doğrultusunda kurumların iş birliği ve koordinasyon içinde çalışması, atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülerek değerlendirme ve bilgi alışverişlerinde bulunuldu, muhtelif kararlar alındı.

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