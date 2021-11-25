Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Toplantısı Düzenlendi

RİZE (Habermetre) - Rize'de Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısı ülke geneliyle eş zamanlı olarak gerçekleştirildi.

"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında, İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Derya Yanık Başkanlığında; 81 ilde Valiler, ilgili ve sorumluluğu bulunan kurumların yöneticilerinin katılımı ile toplantı yapıldı.

Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesi ile ilgili alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi amacıyla ülke genelinde eş zamanlı olarak gerçekleşen toplantıda; Vali Kemal Çeber, aile içi ve kadına şiddetin önlenmesi konusunda toplum olarak hepimize büyük sorumluluklar düştüğünü kaydederek, bu çerçevede çalışmaların sürdürüldüğünü söyledi.

Rize'deki toplantıya; Vali Kemal Çeber, Cumhuriyet Başsavcısı Vekili Tufan Güven, Vali Yardımcısı Kübra Baka Kılıç, Rize Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet İshak Demir, Aile ve Sosyal Politikalar Müdür İdris Altuntaş, İl Sağlık Müdürü Mustafa Tepe, kurum müdürleri ve ilgili birim yöneticileri katıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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