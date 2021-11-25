Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ToplantısıTüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, İlçemizde Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR'İN başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Ertokuş Gazi Toplantı Salonunda yapıldı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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