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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ToplantısıTüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, İlçemizde Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR'İN başkanlığında ilgili kurum...

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme ToplantısıTüm Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleşen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, İlçemizde Sayın Kaymakamımız Yunus Emre AKPINAR'İN başkanlığında ilgili kurum amirlerinin katılımlarıyla Kaymakamlık Ertokuş Gazi Toplantı Salonunda yapıldı.

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