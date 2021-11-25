Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE KOORDİNASYON İZLEME VE DEĞERLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI

İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk başkanlıklarında ülke genelinde eş zamanlı olarak "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.

Video Konferans Sistemi (VKS) yöntemiyle yapılan toplantıya Vali Süleyman Elban, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Bilal Gümüş ile ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede yapılması gereken tüm çalışmalar detaylarıyla ele alınarak şiddetin her türlüsüyle kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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