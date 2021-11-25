Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı yapıldı

DİYARBAKIR (Habermetre) - 81 ilde eş zamanlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın video konferans yoluyla katıldıkları toplantıya Diyarbakır'da Vali Münir Karaloğlu başkanlık etti.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla düzenlenen toplantıya; Vali Karaloğlu'nun yanı sıra, Vali Yardımcısı Zerrin Çay Beşikci, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Gökhan Çiloğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın, Diyarbakır 1. Aile Mahkemesi Hakimi Merve Rukiye Küçükkılınç, Cumhuriyet Savcısı Handan Değirmentepe, DBB Genel Sekreteri Ayhan Kardan, İl Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Muzaffer Akçam, İl Milli Eğitim Müdürü Yüksel Arslan, İl Sağlık Müdürü Dr. Cihan Tekin ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı.

Toplantıda, kadına yönelik şiddetle mücadelede uygulamaya konulan elektronik kelepçe uygulaması, Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddet Olayları Kayıt ve Risk Değerlendirme Formu'nun önleyici ve koruyucu tedbirler açısından etkisi ve formun uygulanması, kadın konukevlerinin açılması, Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Biriminin (ADM) tanıtımının yapılması, Şiddet Önleme Merkezlerinin (ŞÖNİM) kapasitelerinin artırılması, Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı'nın (JGK) kadına yönelik şiddetle mücadele birimlerinin kapasitelerinin artırılması konuları ele alındı.

Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vb. risk arttırıcı faktörlerin Diyarbakır ili bazında değerlendirildiği toplantıda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının tanıtımı ve yaygınlaştırılması amacıyla düzenlenecek etkin kampanyalar üzerine istişareler gerçekleştirildi.

Toplantı, Vali Karaloğlu ve katılımcıların istişare ve değerlendirmelerinin ardından sona erdi.

Vali Karaloğlu bugün de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Şiddet son bulsun. Yaşasın kadın. Kadına yönelik her türlü şiddetin karşısındayız. " ifadelerini kullandı.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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