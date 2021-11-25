Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Bakanlarımızın Katılımıyla VKS Üzerinden Gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanımız Sn. Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sn. Derya Yanık başkanlığında Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi'nde (GAMER) video konferans (VKS) yöntemiyle gerçekleştirilen Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, 81 İl Valimizin ve koordinasyon üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantı öncesinde, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüz tarafından kadına yönelik şiddet alanından yapılan çalışmalar, alınan kararlar ve ilgili kamu kurum ve kuruşların görev ve sorumlulukları ile ilgili Vali Fuat Gürel ve koordinasyon üyelerine sunum yapıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ın VKS üzerinden katıldığı toplantıya Vali Fuat Gürel'in yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Koray Kesgin, Vali Yardımcısı Ahmet Sami Meram, Belediye Başkan Yardımcısı Seher Berker, İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, İl Jandarma Komutanı Albay Garip Gümüş, kurum müdürleri ile ilgili birim yöneticileri katıldı.

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