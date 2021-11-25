Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında GerçekleştirildiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. 81 ilde eşzamanlı Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakam Adem Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıya, Eğirdir Belediye Başkanı Veli Gök, Eğirdir Cumhuriyet Savcısı Burak Ortaç, Eğirdir Hakimleri Uğur Gözüyılmaz, Barış Sivrikaş, Nesibe Ertekin, İlçe Emniyet Müdürü Ayhan Zarif, İlçe Jandarma Komutan V. J. Teğmen Arif Tufan, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli ve diğer ilgili kurumlar katıldı. Aile içi ve kadına yönelik şiddete neden olan ekonomik, sosyal, psikolojik, kültürel vb. risk arttırıcı faktörlerin Eğirdir İlçesi bazında değerlendirildiği toplantıda, Kadın Acil Destek (KADES) uygulamasının yaygınlaştırılması amacıyla da istişareler gerçekleştirildi. Birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sunumun ardından toplantı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

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