Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi
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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi
Habermetre - Haberler | Toplum

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında GerçekleştirildiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında GerçekleştirildiKadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakam Adem Çelik başkanlığında gerçekleştirildi. Kaymakam Adem Çelik'in başkanlığında yapılan toplantıya, Eğirdir Belediye Başkan V. M. Erhan Savran, İlçe Emniyet Müdür V. Nurşen Maden Aylar, İlçe Jandarma Komutan V. J. Asb. Üçvş Meryem Güven, Yazı İşleri Müdürü Mahmut Oruç, Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Jale Gözübenli ve ilgili personeller katıldı. Eğirdir Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü tarafından sunum yapılan toplantıda Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele alanında çalışan tüm kurumların çalışmaları değerlendirilerek mevcut duruma ilişkin analizler yapıldı. Toplantıda, 2021 yılı Eğirdir merkez ve köylerindeki toplam kadına şiddet vakaları görüşülmüş olup, erken evliliğin önlenmesi, kadınların evde çalışmasına yönelik kadın kooperatif oluşturulması ve kadına yönelik şiddet, ihmal ve istismarın önlenmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: Habermetre

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Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Kaymakamımız Sayın Adem Çelik Başkanlığında Gerçekleştirildi - Haberler
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