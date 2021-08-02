Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali H. Engin Sarıibrahim başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda; Kadına Yönelik Şiddetle Mücadeleye ilişkin ilimiz özelinde koruyucu ve önleyici tedbirlerin mevcut durumu, aile içi kadına karşı şiddet olayları kayıt ve risk değerlendirme formunda yüksek ve çok yüksek riskli olarak belirlenen vakalar hakkında önerilen özel tedbirlerin yeterliliği değerlendirildi.

Kurumların gerçekleştirdiği çalışmalarla ilgili sunumun ardından toplantı, Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı'nın etkin bir şekilde uygulanmasını sağlamak ve kadına yönelik şiddet olaylarını en aza indirebilmek amacıyla görüş ile önerilerin ifade edilmesiyle son buldu.

Kaynak: Habermetre