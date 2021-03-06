81 ilde 'mercan ormanları' oluşturulacak
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81 ilde 'mercan ormanları' oluşturulacak

06.03.2021 11:49 | Son Güncelleme: 06.03.2021 12:10
81 ilde 'mercan ormanları' oluşturulacak

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde mercan ormanları oluşturulacağını duyurdu.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında 81 ilde mercan ormanları oluşturulacağını duyurdu.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde başlattıkları 'Mercan Seferberliği' ile kadına yönelik şiddetle mücadele etmekle beraber kadınların kendi hikayelerini yazabilmeleri için fırsatlar sunmayı, karar alma mekanizmalarında daha fazla yer almalarını sağlamayı hedeflediklerini belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile işbirliği içinde olduklarını kaydeden Bakan Selçuk, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB) Mercan Ormanları oluşturacağız. 6-7-8 Mart tarihlerinde başlamak üzere 81 ilde oluşturulacak 'AÇSHB Mercan Ormanları' alanlarında fidan dikimi etkinliği düzenleyeceğiz" dedi.

Öte yandan bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; 81 ile konuyla ilgili genelge gönderildi. Genelgede Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü'nün kadına karşı her türlü ayrımcılığı önlemek ve kadının insan haklarını geliştirmek amacıyla faaliyet ve projeler yürütmek, bu alanda yapılan çalışmalara destek vermek, sağlık, eğitim, kültür ve sosyal güvenlik başta olmak üzere bütün alanlarda kadınların ilerlemesini sağlayıcı çalışmalarda bulunmak üzere görevlendirildiği hatırlatıldı. Bu kapsamda 81 ildeki Orman İşletme İl Müdürlüğü ile işbirliğinde, fidan dikimi şartlarının uygun olduğu illerde 6-7-8 Mart'ta, uygun olmayan illerde ise ilerleyen günlerde etkinlik gerçekleştirilecek.

 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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