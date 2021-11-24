"Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" Toplantısı Gerçekleştirildi 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında; İlçe Kaymakamımız Sayın Önder Çengel başkanlığında kurum amir ve müdürlerinin katılımı ile "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İlçe Koordinasyon İzleme ve Değerlendirme" toplantısı gerçekleştirildi. Kaymakamlık Toplantı Salonunda düzenlenen toplantıda Viranşehir Sosyal Hizmet Merkezi yetkilileri tarafından bilgilendirme sunumu yapıldı. Kadına yönelik şiddet olgusunu dünyanın gündemine taşımak, soruna ve çözüm yollarına ilişkin çalışmalar yapılması konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından 1999 yılında alınan kararla 25 Kasım "Kadına Yönelik Şiddetle Uluslararası Mücadele Günü" olarak kabul edilmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı "25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü" konusunda toplumsal farkındalık ve duyarlılığı artırmak amacıyla ilçemizde ilgili kamu kurumlarının çalışmaları ve saha verileri değerlendirildi. Kaymakamımız Sayın Önder Çengel kadına yönelik şiddetle mücadelede ilerleme sağlanabilmesinde yasal düzenlemeler ve kurumsal mekanizmaların çalıştırıldığını belirterek aynı zamanda toplumsal bilinç ve duyarlılığın artırılmasının da önemi olduğunu belirtti. Sayın Çengel, Kadına yönelik şiddetle mücadelede, alınacak diğer tedbirlerle birlikte, toplum içinde sevgi, saygı, şefkat, merhamet gibi değerlerinde güçlendirilmesi gerektiğini kaydederek, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nün; kadına şiddetten uzak, mutlu ve huzurlu aileler ve dayanışma içinde bir topluma vesile olması temennisinde bulundu.

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