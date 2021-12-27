Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı Düzenlendi

Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Komisyonu Toplantısı, Valimiz Dr. Osman Varol'un başkanlığında gerçekleştirildi.

Vali Varol'un yanı sıra İl Protokol Üyelerinin katıldığı toplantıda kadına yönelik şiddetle mücadelede alınacak tedbirlere ilişkin hazırlanan "Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı" kapsamında kurumlar arası koordinasyon ve iş birliğini geliştirici faaliyetlerin düzenlenmesine yönelik çalışmalar ile hayata geçirilecek projeler ele alındı.

Kadın ve çocukların maruz kaldığı şiddet vb. kötü eylemleri engellemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızca kullanıcılara sunulmuş olan Kadın Destek Uygulamasının (KADES) tanıtımına ilişkin çalışmaların daha etkin yapılmasının vurgulandığı toplantıda İçişleri Bakanlığı ve Valiliğimizce yayımlanan genelge ve talimatlar doğrultusunda 2021 yılında yapılan çalışmalar değerlendirilirken atılacak olan adımlar ve koordinasyon gerektiren konular görüşülüp yürütülecek faaliyetler planlandı.

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