Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

ISPARTA (Habermetre) - İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Derya Yanık Başkanlığında çevrimiçi olarak tüm il valilerinin ve Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme kurul üyelerinin hazır bulunduğu bir toplantı düzenlendi.

Isparta adına toplantıda; Vali Ömer Seymenoğlu, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Aile İçi Şiddet Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Ata Köycü, üniversite temsilcileri, ilgili kamu kurumu müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri hazır bulundu.

Çevrimiçi toplantı öncesi Isparta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Vali Seymenoğlu başkanlığında toplanarak bugüne kadar Isparta'da yapılan çalışmalar değerlendirilerek kurul üyelerince görüş alış verişinde bulunuldu.

Kadına şiddettin en büyük nedeni sizce nedir? #KadınaŞiddeteHayır — Haberler (@Haberler) November 25, 2021

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